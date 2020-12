Hay bajas ventas de productos de temporada en el mercado “Hidalgo”, de Veracruz Puerto

Pese a que ya se acerca la Navidad, comerciantes del mercado “Hidalgo” del municipio porteño reportaron que sus ventas de productos navideños continúan a la baja. Señalaron que el cierre de las escuelas es de los hechos que más les impactó en sus ventas.



Comentaron que en comparación con el año pasado, la demanda de productos navideños bajó en un 50 por ciento.



“Hace un año, por estos días ya había más venta, como por ejemplo los faroles se vendían mucho por las escuelas pero ahora como no hay clases, no los encargan y toda la mercancía se nos está quedando. Es un dinero invertido que ahí se queda, ahí se quedó. La verdad este año no funcionó por las escuelas y también porque la gente no tienen mucho dinero por la pandemia”, comentó Karla Rodríguez, comerciante de temporada.



Este año la contingencia sanitaria por COVID-19 y las clases virtuales son el principal responsable de la situación que están enfrentando los vendedores.



Aunado a esto, los comerciantes señalaron que algunos proveedores incrementaron precios, lo que está ocasionado que la pérdida sea mayor.



“Ahorita estamos dando al mismo precio, a pesar de que lo pagamos un poco más caro que el año pasado, quedó igual, al mismo precio. No le pudimos aumentar porque si le subimos la gente ya no nos va a comprar”.



Los comerciantes señalaron que los productos que menos se están consumiendo este año son las tiras para adornar así como las figuras de papel alusivas a la Navidad, paxle, musgo y piñatas, mientras que lo más vendido hasta ahora han sido las esferas.



En esta situación se encuentran cerca de 30 comerciantes de temporada, que año con año se preparan con sus productos para ofrecerlos en locales alrededor de la zona de mercados.