Hay cada vez más construcciones en Veracruz-Boca del Río y la Riviera Veracruzana

En materia inmobiliaria, la zona de Veracruz, Boca del Río y Alvarado se mantiene en crecimiento tanto en arrendamiento como construcción de complejos habitacionales, residenciales y comerciales.Aunque es un sector que ha registrado altas y bajas tras la pandemia, a decir del presidente Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios-Veracruz, Sergio Lavalle Díaz, se recupera con la dinámica económica que se ha generado en el estado.Resaltó que tan solo para este año hay dos proyectos de fraccionamientos en la Riviera Veracruzana, así como la construcción de dos torres más en Boca del Río.“Hay mayor oferta de locales para restaurantes, si estamos viendo una reactivación, un movimiento más alto en Veracruz. El sector comercial, está incrementándose, la oferta de servicios sigue creciendo, la gente empieza a tener confianza en Veracruz, en Boca del Río edificios, en la Riviera muchísimas casas en construcción y la zona norte con la vivienda social”, dijo.El empresario inmobiliario, lamentó que si bien, los hechos de violencia que se han registrado a Veracruz impactan en la imagen al exterior, esto no ha sido impedimento para la llegada de empresas que buscan rentar locales en la zona portuaria.Tampoco para los comercios que buscan locales para reapertura, no obstante, confió en que los incidentes de inseguridad, sean erradicados por las autoridades competentes.“Cada vez que las noticias sale un tema de inseguridad hablan de Veracruz, pero Veracruz es un estado muy grande, entonces, sí, siempre va haber un impacto pero de alguna manera las autoridades han estado trabajando, no se ha resentido mucho, tuvimos acontecimiento lamentables el domingo, pero no ha retenido la actividad económica”, finalizó.