Hay casetas de vigilancia, sólo faltan los policías

El municipio de Veracruz cuenta con 15 casetas de vigilancia en diferentes zonas, sin embargo, no tienen el personal suficiente para asignar a estos puntos de seguridad, admitió el director de la Policía Municipal de Veracruz, José Miguel Rodríguez.Dado que no se cuentan con elementos policíacos, algunos puestos de vigilancia no están habilitados, aun cuando si se requieren.Por cada una de las casetas se necesitan por lo menos 5 efectivos de seguridad pública para la vigilancia.“Tenemos muchas casetas lo que nos hace falta es personal, estamos viendo y haciendo un análisis de dónde vamos a ir habilitando en función de la incidencia, pero sí es un hecho que necesitamos habilitar casetas; (...) el Gobierno del Estado tiene alrededor de 15, que es la que tenemos en comodato con ellos", indicó.De acuerdo con la media nacional, la ciudad de Veracruz requiere 900 elementos los que patrullen el municipio .esto de acuerdo al número de habitantes, sin embargo, el titular de la Policía Municipal precisó que son poco más de 300 los que están desplegados.Una de las limitantes para incorporar más elementos es que deben estar bien capacitados, además de pasar los exámenes de control y confianza.