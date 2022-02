Hay casi 2 mil detenidos por ultrajes; Veracruz no derogará delito, acusan

La mañana de este martes, personas de varios municipios protestaron en la Plaza Lerdo de Xalapa para exigir la pronta derogación del artículo 331 y 371 del Código Penal del Estado de Veracruz, referente al delito de ultrajes a la autoridad, por el cual afirman tener a varios familiares injustamente detenidos.En voz de Margarito Loyo Caballero, acompañado de manifestantes de municipios como Córdoba y Orizaba, afirmaron que ya son casi 2 mil casos relacionados con este delito, en su mayoría delitos “fabricados”.Comentó que aunque el gobernador Cuitláhuac García Jiménez ya envió al Congreso del Estado una iniciativa para derogar dicho delito , tras una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos , en realidad no se tiene la intención de cambiar la Ley."La mandaron a dormir, el sueño de los justos, pudo haberse derogado ayer mismo (en la sesión del Congreso). Sin embargo, no se hizo. La instrucción está pero no se cumplió", dijo.Mencionó que no existen pruebas de que sus familiares estén implicados en ilícitos pues dicen conocer los actividades que realizan ellos."Los que conocemos a nuestros familiares sabemos muy bien en qué pasos andan y sabemos que todo lo que ha pasado se lo han fabricado a nuestros familiares", expresó.Recalcó que el ejemplo más claro de estas inconsistencias es el caso de los 6 jóvenes detenidos en Xalapa y que después salieron libres , pues en el video que se difundió se ve que ellos pusieron sus manos para ser esposados y aun así les imputaron el delito de ultrajes.