Hay cosas más importantes que el uniforme neutro: Iglesia

El uniforme neutro es una propuesta ocurrente que habría de reflexionarse y consultarse con la comunidad, consideró el vocero de la diócesis de Orizaba, Helkyn Enríquez Báez, quien agregó que hay temas más importantes por atender como la inseguridad, la falta de medicinas, la procuración de justicia, la violencia.Entrevistado en referencia a la propuesta del denominado diputade Gonzalo Durán, quien pidió se piense en el uso de uniforme neutro, apuntó que no es la persona por sí misma quien propone y decide."El legislador está representando los intereses de las comunidades y no de una sola comunidad, sino que tiene que haber sensibilidad y racionalidad para representar lo que la misma población necesita".Añadió que hay temas más importantes y ésta no es una urgencia, ni una prioridad en la cultura, ni en la sociedad."Pues así como se pide respeto hacia las personas, también se debe tener hacia la cultura y comunidades que no están exigiendo una propuesta de ese tipo".El clérigo, acotó que se exige mayor educación y calidad en esta, instalaciones dignas, infraestructura adecuada o las comunidades."Necesitamos medicamentos, tratamientos oncológicos, que se combata la corrupción y esas son las leyes que deberían de impulsar nuestros diputados y no las ocurrentes que no son urgentes".