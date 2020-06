Hay COVID-19 entre policías de Zongolica; Alcalde encarga a población “defender” el municipío

El alcalde de Zongolica, Carlos Mezhua Campos, llamó a la población a organizarse y defender al municipio luego de confirmar que dos policías dieron positivo a COVID-19, tras ayudar y apoyar a un joven que tiene este padecimiento.



“Ya tenemos confirmación de dos personas en el área de seguridad con padecimiento de COVID-19. Hicimos muestreo con todo el personal del Ayuntamiento, estos policías en particular son los que ayudaron a uno de los jóvenes que está contagiado”.



“Ya hicimos todo el protocolo de análisis para los demás y las personas que presentaron el menor tipo de síntoma se pusieron en cuarentena y quiénes estuvieron en contacto con estos dos policías también tienen su protocolo”, dijo en un video difundido por redes.



Director de PC, con síntomas



El Alcalde también reveló que el director de Protección Civil, David Flores, también presentó síntomas y se está en espera de los resultados.



"Pido a todo mundo a mantener la línea y el paso. Informo esto porque no me voy a guardar ninguna nota importante y hoy es el momento justo de sacar la casta", dijo.



El Edil explicó que no todos los policías están en activo, por lo que trabajan el “Esquema Centella”, en el cual participan los policías auxiliares.



"Policias auxiliares y ciudadanos, los convoco porque hoy es el momento, no es de verbo, hoy debemos defender juntos el municipio. Policias auxiliares organícense en turnos".



Indicó que sin duda alguna, Zongolica “no es una isla”, pues están conectados a lo que está pasando en todo el país en materia de sanidad pero también en lo económico. Por ello, dijo que ha tratado de que el municipio esté a la vanguardia y con capacidad de responder.



Mezhua Campos también destacó que el Ayuntamiento no ha parado labores.