Los daños que dejó el huracán Grace en la zona Norte del Estado provocaron desabasto de oxígeno que ahora está afectando a enfermos de COVID-19 y muchos de ellos están muriendo.



Luis Daniel Lagunes Marín, alcalde de San Rafael, reconoció que el desabasto es notorio y prueba de ello es que el pasado fin de semana su municipio vivió una situación muy complicada.



A los familiares de personas enfermas de Coronavirus se les complicó conseguir oxígeno y otros no encontraron espacios en los hospitales, por lo que muchos de los contagiados perdieron la vida.



Reconoció no saber cuántas personas murieron pero con el contacto cercano con la sociedad, “ha sido una cantidad considerable”.



Dijo que esa situación probablemente se esté viviendo en Tlapacoyan, Martínez de la Torre, Tecolutla y Gutiérrez Zamora.



Señaló que la planta generadora de oxígeno de Poza Rica sufrió graves daños por el meteoro y dejó de suministrar a hospitales, a municipios y a particulares; además, las de Martínez de la Torre y Tampico no se dan abasto para atender la demanda.



“Por ello, nos ha sido muy difícil conseguir oxígeno. El sábado y domingo, mucha gente (enferma) que se estaba tratando en casa tuvo que sufrir mucho para conseguirlo y lograr sobrevivir el fin de semana”.



Otros, agregó, que no lograron conseguir oxígeno buscaron un lugar en un hospital cercano o en un hospital COVID “y en esos lugares no hubo”, en otros casos no los recibieron a tiempo y mucha gente falleció.



Agregó que el Ayuntamiento, en la medida de lo posible, adquirirá concentradores de oxígeno que se sumarán a los 15 tanques que compró el año pasado, con la finalidad de continuar apoyando a quienes lo necesitan.



El munícipe consideró que las personas que se están enfermando y muriendo, en la gran mayoría, no se han vacunado.



Por lo que exhortó a las personas que no se han vacunado, por cuestiones científicas, religiosas o por rumores, a que se inmunicen y aprovechen las campañas para rezagados.