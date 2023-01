Hay disminución contundente de delitos de alto impacto en Veracruz: Cuitláhuac

En Veracruz en los últimos tres años se logró disminuir hasta en un 51 por ciento la incidencia de delitos de alto impacto como los homicidios, resaltó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al señalar que hay medios de comunicación “voceros” de sus adversarios que magnifican los hechos violentos, pero pasan por alto los resultados en materia de seguridad.En 2017, expuso, Veracruz estaba arriba de los 2 mil homicidios por año, “eso es lo que nos dejaron los gobiernos anteriores y si ven lo que sucedió en 2018, una ligera disminución, pero se ve la acción de este Gobierno en los siguientes años, comparado en cómo nos dejaron y cómo vamos. Tenemos mucho menos de lo que pasaba antes”, sostuvo.En conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno este martes, el jefe del Ejecutivo recordó que cuando inició su gestión se presentaban más de 2 mil homicidios por año en Veracruz, situación que se logró ir disminuyendo en esos años hasta llegar a menos de mil homicidios por año.“En 2022 nadie puso en 8 columnas que tuvimos más de un mes sin homicidios, cosa que no sucedía. Por eso vivimos con mayor tranquilidad en Veracruz a pesar de esta situación, ayer se aclaró cuál era la motivación. Hemos disminuido más del 51 por ciento en los homicidios comparado como nos dejó el Gobierno anterior, con este Gobierno”, reiteró.En ese sentido, García Jiménez lamentó que algunos medios “voceros de los adversarios”, “magnifican” hechos como el del pasado domingo donde en un atentado perdió la vida un presunto criminal y su familia, y pasan por alto las acciones, así como resultados que en seguridad se han alcanzado en la entidad.“Exageran un hecho tan lamentable como el del domingo, lo exageran. Y cuando damos con los culpables no dicen nada, se quedan callados. Pero antes los medios que hoy titulan masacres se quedan callados. Este Gobierno ha detenido jefes de plaza, ha hecho justicia a la gente. El año pasado se repartieron más de 67 mil millones de pesos. El resultado, tenemos menos de la mitad de lo que nos dejaron los gobiernos anteriores, nos dejaron más de 2 mil homicidios por año, hoy tenemos menos de mil por año”, detalló.Finalmente, el mandatario Veracruzano dejó en claro que estos resultados ubican a Veracruz por arriba de entidades como Guanajuato, Chihuahua y Jalisco.“La disminución es contundente comparada con mi antecesor, le bajamos 51 por ciento comparado con mi antecesor, a las pruebas me remito. Vamos mucho mejor, no hay comparación, esto no sucede en otros estados como Guanajuato, Jalisco y Chihuahua”, finalizó.