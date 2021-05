Hay esperanzas de que Chago Salazar derrote el 6 de junio a los Guzmán Avilés

Atentamente

Ing. Ángel Manuel Sánchez Medina

Fundación de Comunidades Indígenas

Señor Director:Algo que no estaba en el score de este proceso electoral, es que en Tantoyuca le dieran palo a las aspiraciones de Jesús Guzmán Avilés, de su hermano Joaquín y de toda esa familia que ha mantenido un cacicazgo en la perla de la Huasteca, según opinión de distintas personas que dicen que ya es tiempo de que la presidencia municipal y demás poderes locales, dejen de estar manejados por una sola familia, año tras año, sin que se vea el beneficio en la población local ni en las comunidades.Por eso suscita esperanzas lo que se comenta en diversos ambientes, que las mediciones que tienen los equipos de campaña, tanto el de Chago Salazar como el de los Guzmán Avilés, señalan que la alianza de MORENA-PT y PVEM, ya va arriba en las preferencias por 3 o hasta 5 puntos porcentuales.Aquí se está dando un fenómeno digno de analizar para los especialistas, en el sentido de que apenas hace 7 semanas las aspiraciones de Chago Salazar oscilaban en torno a los 25 puntos porcentuales, pero el fenómeno de la “Chagomanía” se ha fortalecido, a base de suela, sudor y saliva, o sea mucho recorrido con un equipo conformado por personas con experiencia.El candidato de morena, Luis Manuel “Chago” Salazar, no ha parado de caminar en colonias y comunidades, no ha parado de comunicar una serie de propuestas que sí atienden a las demandas de la ciudadanía y su mensaje ha sido contundente para que la población vea en él una opción real para terminar con la hegemonía de la familia del actual dirigente del PAN, Joaquín Guzmán Avilés.Sin duda ha sido una campaña con alma, de mucho corazón, y que ha inspirado a muchos a creer que un cambio es posible ahora.La energía, el valor y el arrojo de “Chago” Salazar ya logró fracturar la estructura electoral, cada día más debilitada, de los panistas.Y ha sido a base de un discurso ciudadano, fuerte, contundente con lo que Chago hoy ya se comenta que va al frente y con una posibilidad histórica de sacar a los que han gobernado por décadas en Tantoyuca.Una campaña muy singular se ha vivido en Tantoyuca, donde los Guzmán Avilés ven que sus sueños por mantener el poder se hacen agua, y por otra parte, se avivan los ánimos en el “cuarto de guerra” de Chago Salazar y de miles de ciudadanos que esperaban este momento para lograr un cambio.Pero las encuestas a veces fallan, lo que aquí es digno de análisis es la tendencia, donde Guzmán avilés ya perdió 10 puntos y Chago Salazar ha ganado casi 20 puntos en las preferencias en tan solo 20 días de campaña.¿Cómo va a terminar esta contienda?, eso lo sabremos la noche del 6 de junio, pero dicen que caballo que alcanza, gana.Que sea por el bien de nuestro municipioPD: Ojalá publiquen la imagen que les envío