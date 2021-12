Hay estabilidad en Veracruz, presume Cuitláhuac previo a relevos en Alcaldías

En todo Veracruz hay condiciones para las ceremonias de cambio de administración en los 212 Ayuntamientos de la entidad, garantizó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.En entrevista realizada en el parque “Benito Juárez” en el Centro de Xalapa este martes, el Ejecutivo estatal aseguró que en Veracruz hay gobernabilidad y estabilidad.“En eso ya estamos (habrá seguridad)”, dijo al comentar recibió invitación de varios ediles electos para asistir a las ceremonias de toma de protesta.En ese tenor, confirmó que asistirá a la protesta de Ricardo Ahued como alcalde de Xalapa, además de que posiblemente le pueda asistir a la de Emiliano Zapata y una más.Sin embargo, aclaró que habrá representantes del Estado en varios municipios donde acudirán en representación del Ejecutivo veracruzano secretarios de despacho, subsecretarios, así como directores.“Son 212 entonces no podré estar en todos, por eso he decidido acompañar a Ricardo Ahued, probablemente me dé tiempo de estar en Emiliano Zapata y si todavía me alcanza el tiempo a una más, estoy viendo en cuál, de ahí vamos a enviar a algunos secretarios, secretarias, titulares, subsecretarios, directores generales”, adelantó.Y es que a partir del primer día de enero en los 212 Ayuntamientos de Veracruz se realizará el cambio de autoridades municipales, por lo que el mandatario estatal reiteró el llamado a las nuevas autoridades cumplir con la población para justificar el respaldo de los ciudadanos, donde además contarán con el apoyo del Ejecutivo estatal.“Los alcaldes que surgieron de este voto popular traen mucho respaldo por lo que deben actuar en consecuencia, atender y programar los cuatro años que van a estar para realizar un muy buen papel, van a contar con el respaldo de un servidor”, finalizó García Jiménez.