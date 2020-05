Hay gastos innecesarios en consejos electorales municipales, responde Finanzas a OPLE

Con la Reforma Electoral en Veracruz, los 212 consejos municipales del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz se plantean como 30 Consejos Integrados, mismos que contarán con todas las medidas de orden y seguridad, por lo que no habrá ingobernabilidad y se garantiza certeza en los resultados electorales.



Así lo expuso el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco, al hacer referencia a las declaraciones del presidente del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Alejandro Bonilla Bonilla, quien sostuvo que la desaparición de los consejos municipales no generaría un ahorro y hacerlo provocaría un problema de seguridad.



Al respecto, Lima Franco explicó que en proceso electoral hay algunos municipios que tienen muy pocas casillas y por las casillas que sean, cada Consejo Municipal tiene que rentar una bodega, adecuarla de manera homogénea como las de todo el Estado; con cámaras de videovigilancia, Internet, elementos de seguridad, mobiliario, etcétera.



Ello, dijo, implica una serie de gastos que en muchos casos no son necesarios, por lo que estos Consejos se pueden agrupar en los consejos integrados, que serán de manera distrital.



“Es hacer más eficientes los recursos sin afectar el tema de la democracia, sobre todo en la certeza de los veracruzanos en el voto”.



No habrá ingobernabilidad



Para eso está la Seguridad Pública, se atenderá de manera puntual el tema electoral, dando certeza a los ciudadanos, por lo que se contará con el respaldo del Gobierno del Estado para la seguridad electoral, sostuvo Lima Franco al asentar que con esta reforma tampoco se trata de lapidar a la oposición.



Y es que dijo, también se contempla reducir las prerrogativas a los partidos políticos y los más perjudicados son los del partido de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).



Si se analizan los números, en término de prerrogativas el partido más perjudicado al aprobar esta ley es MORENA, reiteró al agregar que actualmente este partido tendría que recibir el mayor número de recursos pero con esta ley se les quitaría más a ellos.



“No va por ahí, es una acción que va en línea con el proyecto de mejorar las finanzas del Estado, maximizar los recursos”, reiteró.



A decir del Secretario de Finanzas, así como se hizo una reestructuración y se aplicaron una serie de medidas como extinguir fideicomisos y la Ley de Austeridad, esta reforma continúa en la misma línea de sanear las finanzas del Estado.



“Y son temas que tenemos que atacar puntualmente ya no podemos seguir con este derroche en temas electorales”, asentó el funcionario estatal.



En este punto, dejó en claro que en Veracruz se tienen los procesos electorales más caros del país, por lo que estas medidas van en el sentido de hacer justicia para los veracruzanos, “ellos lo están pidiendo y hay que ajustarse a esta realidad”.



José Luis Lima aseguró que son tiempos de tomar decisiones fuertes y las circunstancias lo exigen, de manera que responderán a los veracruzanos con acciones que les favorezcan.



“Hay grandes necesidades en el Estado, de infraestructura en Salud, educación, carreteras; por lo que se continuará trabajando en aumentar la inversión pública en Veracruz en los próximos años y la reforma electoral es una herramienta para lograr el objetivo y brindar a los veracruzanos mejores servicios públicos”.



El compromiso como Secretario de Finanzas, es enviar puntualmente al Congreso durante los próximos años, un presupuesto que integre estos recursos que antes eran para gasto electoral pero ahora serán inversión pública, en caso de aprobarse la reforma.



“El compromiso es aumentar la inversión pública año con año y no tiene nada que ver con un tema político, es un tema financiero”, sostuvo José Luis Lima Franco.