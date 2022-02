Hay grupos de interés que quieren perjudicar a Tuxpan, acusa Gobernador

El Gobierno del estado de Veracruz invierte 48 de los 200 millones de pesos que se tienen programados para atender el desabasto de agua en el municipio de Tuxpan, avanzando con la rehabilitación de tanques elevados que trabajaban al 30 por ciento de sus capacidad y que ya operan al 100 por ciento.El gobernador Cuitláhuac García Jiménez explicó que se planteó la inversión de 200 millones de pesos para resolver el problema en la zona.“Ayer hicimos visita a los tanques elevados que se rehabilitaron, el tanque tiene una capacidad de 10 mil metros cúbicos pero por el deterioro y abandono, e incluso con una fractura estaba trabajando al 30 por ciento de sus capacidad y hoy ya trabaja al 100 por ciento de su capacidad y ya no hay escurrimientos. Cada vez que se venía alguna lluvia o había derramamiento de agua se les escurría por la calle, inundando sus casa y ahora ya no, porque ese contiene con una instalación hidráulica, fue inversión de 48 millones de los 200 millones programados”, asentó.En este sentido, García Jiménez reiteró que se prevé una inversión posterior para atender el desabasto de 80 millones de pesos, por lo que esperan que en un año y medio esta situación pueda quedar resuelta.Al respecto, destacó que hay una mayor coordinación con el alcalde José Manuel Pozos Castro que con su antecesor, el panista Juan Antonio Aguilar Mancha.De este modo, denunció que hay grupos que no quieren que el Gobierno Municipal avance, sin embargo, continúan trabajando para lograrlo.“Quiero hacer una denuncia porque encontramos muy sospechoso que cuando anunciamos esta inversión inmediatamente hay grupos de interés que no quieren que se avance pero a pesar de ello lo vamos a lograr porque contamos con el apoyo del Alcalde. Máximo en un año y medio estaremos concluyendo; como el Alcalde está en funciones tenemos total coordinación”.Sobre el trabajo del actual edil, dijo que desde la llegada de la nueva administración municipal se aceleraron los trabajos y destacó la terminación en las obras del cuartel de la Guardia Nacional en Tuxpan.“En este mes que entró Pozos, ayudó para que ese cuartel ya esté al 100 por ciento, hoy fuimos testigos y tiene otro plan para el permiso que necesitábamos para pavimentar la calle. Esas son las cosas que pedíamos a los Alcaldes, que nos quitáramos los colores de encima para hacer las cosas. En un mes logramos estuvimos batallando mucho en la administración municipal anterior y por eso tenemos confianza en que en un año y medio resolveremos el problema del agua”, finalizó el titular del Ejecutivo.