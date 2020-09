Hay grupos políticos tras protestas en Chihuahua, reitera AMLO

Ante los señalamientos de Javier Corral, gobernador de Chihuahua, quien ayer aseguró que en el caso de las protestas en las presas de ese Estado “están mal informando” al presidente Andrés Manuel López Obrador, el Ejecutivo federal señaló que respeta este punto de vista y no se peleará con él pero señaló que tiene “muy buena información” de que grupos políticos están detrás de estas protestas.



En conferencia de prensa, el Presidente López Obrador manifestó que estos grupos aparentaron que en Chihuahua había alternancia pero en realidad eran lo mismo y al llegar a gobernar seguían con prácticas de corrupción y de abandono a la población.



“Respeto su punto de vista pero no lo comparto. Yo tengo buena información, muy buena información de todo esto, de cómo se han asociado en Chihuahua estos grupos y han engañado al pueblo haciéndoles creer que son partidos distintos cuando en realidad son lo mismo. Estos grupos simularon durante mucho tiempo que había democracia en Chihuahua, porque ya había alternancia”.



Y agregó: “Es decir, ya no estaba un partido, estaba otro pero en esencia era lo mismo: corrupción, abandono del pueblo, llegan a gobernar y no le cumplen a la gente”.



“No me voy a pelear pero sí tengo información, sé quién es quién”, concluyó.