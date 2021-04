Hay interferencias legales en caso de perredista Gregorio “N”, acusa Cuitláhuac

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró que “alguien” estaría buscando entorpecer las diligencias en el caso del perredista Gregorio “N”, aspirante a la Alcaldía de Tihuatlán detenido en días pasados.



“Resulta que le llega un amparo a la Comisión Estatal de Búsqueda (sic) por desaparición forzada horas después de que en un medio nacional se dijo dónde estaba y que ya tenía sus contactos establecidos con la familia y que incluso la familia estaba enterada”, indicó en conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno.



“¿Quién está jugando a tratar de buscar una salida o no sé, entorpecer las diligencias o hacer qué? La verdad es que hay que contestar conforme a derecho”, dijo.



Criticó que cómo alguien podía alegar desaparición forzada cuando ya sabía que estaba detenido.



Además señaló que no quisiera que la detención del perredista sea un debate en medios, cuando debe darse en el proceso judicial por protección a derechos.



“Todo presunto responsable a su derecho va a buscar la manera de safarse de los señalamientos de la Fiscalía, yo no quiero entorpecer en éste que es muy álgido porque me quieren meter, me quieren meter y yo no me voy a subir al ring, que actúe la procuración de justicia y que actúe la justicia”, asentó.



García Jiménez reiteró que “alguien busca, no sé quién sea, tergiversar, usar eso, o sea moverle, entonces qué decisión estoy tomando, pienso que lo quieren hacer así, pero pues no voy a caer en ese juego que sea la procuración de justicia y la justicia, Fiscalía y Poder Judicial, quienes vayan determinado conforme a derecho ese caso”.



El mandatario veracruzano refrendó que el debate debe darse en los juzgados conforme a derecho y respetando los derechos del presunto y siempre asumir la presunción de inocencia establecido en la Ley.



De igual modo, dijo que se ha dado cuenta que la violación al debido proceso de los presuntos delincuentes, es lo que ha hecho que muchos salgan libres, por lo que desde la llegada al poder, se ha trabajado para evitar esta situación y que quienes cometan algún ilícito sean procesados por ello.



“Astutamente había un acuerdo entre quienes ya no están ahí en la Fiscalía y los delincuentes, donde decían: mira voy a violar esto, tú lo alegas ante el juez, el juez te va a decir, pues sí, tienes razón, te violaron el debido proceso vas, para afuera. Yo empecé a sospechar de esa situación porque todos para afuera y todos para afuera, SSP agarrando y Fiscalía y Poder Judicial soltando”, aseveró.



Por último dijo que le ha pedido “mucho” a los jueces que también observen el criterio de protección a las víctimas es sus decisiones, sobre todo cuando dictan cambio de medidas cautelares.



“Que eso lo tengan muy en cuenta, es lo mejor, entonces en este caso (de Gregorio “N”), nos vamos apegados a derecho y por ahí nos vamos”, precisó el titular del ejecutivo.