Hay mafias de trata de personas en región de Orizaba pero pocos “le entran”: Activista

Aunque la trata de menores en la zona es una realidad, pocos “le entran”, pues los funcionarios de organismos municipales temen por su integridad, manifestó Luz María Reyes Huerta, integrante de la agrupación “Marea Verde Altas Montañas”.



Luego de que se conociera que el DIF de Zongolica rescató recientemente a dos menores que eran obligadas a prostituirse, comentó que lamentablemente no se trata de un caso aislado, pues desde hace años se ha mencionado que hay redes de trata operando en la zona e incluso se ha sabido de otros casos similares.



Señaló que en este caso, ese organismo municipal actuó bien pero desafortunadamente pocos le entran al tema, pues le temen a las mafias que se dedican a esto.



Agregó que además, es un tema delicado cuando se rescata a adolescentes o niños que eran explotados sexualmente, pues es difícil que puedan estar conviviendo con otros menores que tienen otras problemáticas.



“Generalmente, los funcionarios del DIF procuran no involucrarse en eso, porque además de temer por su integridad, no tienen a dónde mandarlos. No hay un albergue específico para los niños o niñas que sufrieron explotación sexual. No quieren que convivan con otros niños que vienen de otras circunstancias completamente diferentes. Es algo muy complejo, la verdad”, señaló la integrante de “Marea Verde”.



Cabe mencionar que el alcalde Juan Carlos Mezhua confirmó que dos menores de 15 años eran explotadas sexualmente por un sujeto y fueron rescatadas por el organismo municipal.