Hay menos pobres en Veracruz, asegura Gobierno del Estado

El secretario de Desarrollo Social (SEDESOL), Guillermo Fernández Sánchez, aseguró que según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en Veracruz la pobreza se ha reducido.



Refirió que la dependencia deberá publicar estos datos, pues han surgido dudas sobre los indicadores.



“En general CONEVAL acaba de sacar una información, incluye de 2018 a 2020, en donde la pobreza en Veracruz ha disminuido y ese es un dato que vamos a tener que sacar nosotros porque sí hay muchas preguntas al respecto”.



Mencionó que en algunas las líneas que marca en CONEVAL hay mejoras y en otras: “pues nos hemos mantenido”.



“Sí nos da gusto que lo que estamos haciendo está impactando está impactando en las familias veracruzanas”.



En otro tema, al acudir a las guardias de honor al monumento a Miguel Hidalgo y Costilla, el funcionario dijo que el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, no le ha notificado su salida del cargo.



Afirmó que si el Ejecutivo no está satisfecho con su labor cualquier funcionario está sujeto a cambios, aunque hasta la fecha no le han informado nada, pese a que se especula la llegada al cargo de Dorheny García Cayetano.



“Hasta ahorita no he tenido esa noticia. Me han dicho y he escuchado que sí hay notas por ahí, pero bueno yo hago mi trabajo lo mejor que puedo y me acato a las instrucciones y sobre todo a darle seguimiento a los programas presupuestarios que tiene la dependencia”.



En otro tema, sostuvo que la dependencia a su cargo no entregará ningún tipo de apoyo extraordinario para los afectados por el huracán Grace.



Señaló que los municipios prioritarios ya fueron censados con apoyo de la Secretaría, no obstante, será la Federación la que determinará la forma que en que se repartirá la ayuda en las 28 demarcaciones más afectadas.



“El censo se concluyó para los 28 municipios prioritario y estamos enterados que en esta semana sacarán los resultados. La primera parte era hacer el censo, visitar casa por casa y lo hicimos apoyando a la Secretaría de Bienestar”.



Reiteró que tras el censo el Gobierno federal dará a conocer los apoyos que entregará a los veracruzanos, pero insistió en que la SEDESOL no otorgara beneficios adicionales.



“La línea de acción viene de la Federación y nosotros coadyuvamos para identificar las viviendas y la población que se vio afectada y es una relación de miles de personas para generar los apoyos”.