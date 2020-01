Hay “miles” de baches en calles de Veracruz Puerto, acepta Obras Públicas

Según el Director de Obras del Ayuntamiento de Veracruz, al menos el 35 por ciento de las calles de la ciudad de Veracruz está en malas condiciones y presenta problemas de baches de hasta 15 centímetros de profundidad.



La zona norte es la que presenta mayor número de hoyancos, lo cual es molesto para los automovilistas que aseguran ya no se puede circular sin caer en al menos un orificio.



"Se me han reventado dos llantas, están feos, hay por todos lados", expuso Enrique Ávila.



"Ya son cráteres, no baches; caes porque están llenos de agua y no se ven", señaló Carlos Nieto.



El director de Obras Públicas Municipal, Luis Román Campa Pérez, reconoció que hay molestia en la población, porque son miles de baches los que hay en el puerto de Veracruz.



"Son miles, son miles de baches, parte de la zona norte en la colonia norte y poniente son zonas con la mayor afectación", dijo.



Agregó que las quejas por la situación de los baches son diarias.



"Hay baches muy profundos, a veces más de 15 centímetros y esos son los baches que rompen las llantas, hay de todo tipo".



La meta de este año de mejoramiento de las calles es de 100 mil metros cuadrados.