Hay miles de xalapeños sin atención médica

La regidora del Ayuntamiento de Xalapa, Minerva Salcedo Baca, expuso que de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 24% de la población capitalina carece de atención médica.Además, comentó que los habitantes de la ciudad que sí cuentan con acceso a este servicio deben enfrentarse a clínicas o centros de salud sin medicamentos y con muchas deficiencias."El INEGI dio ese dato, el 24% de la población de Xalapa no dispone de atención médica y eso es muy duro, muy fuerte", precisó la edil priista e integrante de la Comisión Edilicia de Salud, al criticar que con esta realidad ahora se conozca de medicamentos embodegados."Lo que acabamos de saber, por lo que informaron las autoridades, tantos medicamentos almacenados y se le priva a la gente de ese servicio", cuestionó Salcedo Baca al tiempo que detalló que las personas que carecen de atención médica se encuentran en las colonias periféricas.Añadió que le ha insistido a su homólogo y el titular de la Comisión Edilicia de Salud, Martín Espinoza Roldán, sobre la necesidad de identificar las zonas que no tiene cerca un centro de salud para hacer las gestiones necesarias y que sus habitantes ya cuenten con uno."Hemos detectado una reserva como es El Tronconal y Sumidero donde miles y miles de familias no disponen de un centro de salud cercano para incluso un problema básico, como pasa con muchas personas adultas en cuestión de controles o hasta accidentes, de caerse y no poderse tratar ni siquiera una fractura rápido y en la periferia lo que hemos visto, esto es algo muy notable, la gente no tiene ni un paracetamol ni te lo dan", reveló.A su decir, se debe pugnar porque se establezcan estos dispensarios y se le proporcione a la población xalapeña este servicio vital y universal."Porque no podemos sentirnos satisfechos cuando no se tiene, hablo de la zona rural donde hay falta de medicamentos, falta de atención médica, ese es dato estadístico del INEGI", reiteró la integrante de la Comuna Capitalina.