El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (CANACO-SERVYTUR) en Xalapa, Bernardo Martínez Ríos, afirmó que actualmente algunos comercios no cuentan con solvencia económica para pagar Internet, por lo que no podrían utilizar la app Alerta Empresarial, recién anunciada por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para combatir los robos.Por ello, Martínez Ríos dijo que sería importante evaluar el costo-beneficio de usar la “herramienta para computadoras que emitirá un aviso al C4 más cercano”."Los que no tienen Internet pues no van a poder hacer uso de esta herramienta, (...) para los que tienen internet y computadora, pues es una herramienta muy fácil y amigable. Para los que no lo tengan, pues es importante que evalúen el costo-beneficio de poderlo hacer, ya que hoy muchos comercios a través del Internet pues ya pueden cobrar".Ante ello, refirió que esta herramienta va enfocada a comercios pequeños con una visión de tecnología avanzada y que busquen adaptarse a una nueva normalidad."Está normalidad está exigiendo tecnología, exigiendo innovación, ponernos al día en muchas cosas. Hay muchos comercio que no tienen esa tecnología, pero independientemente de está tecnología lanzada por la Secretaría de Seguridad Pública, a mí me parece que en una Nueva Normalidad, el explorar ventas en línea, pues es algo necesario y ya no opcional".Aunque el “Botón de pánico” pretendía brindar está seguridad a los comercios, comentó que ya es un método obsoleto y la aplicación Alerta Empresarial será para sustituirlo."Prácticamente el botón ya es una herramienta de segunda generación, hoy vamos a una fase nueva. Esto viene a sustituir al botón de pánico, es una herramienta más moderna, más fácil de usar y menos vulnerable".La aplicación Alerta Empresarial, también pretende dar seguridad a las escuelas privadas adheridas a las cámaras empresariales y del sector turístico.Según explicara la SSP, la app podrá ser instalada en múltiples equipos en el mismo local, sin costo para la empresa y con cobertura en todo el Estado.