Hay nula respuesta de Gobierno de Veracruz ante cobros a niños con cáncer

La presidenta de la Asociación “Orizaba Propone” A.C. (AOPAC), Osi Pirez de Diez, aseguró que no va a dejar que nadie los amedrente tras anunciar que interpondrán un amparo para garanti zar su tratamiento a 60 niños con leucemia en el Hospital Regional de Río Blanco . Incluso, reveló que ya había tramitado un amparo por un caso.“No tenemos nada en contra del Director del Hospital Regional de Río Blanco y no lo responsabilizo de ninguna manera a él. Estoy segura que el personal que labora en este hospital entiende nuestra razón, que es el derecho a la salud”.“Esperamos que no nos pongan impedimentos para hacer nuestro trabajo como Asociación, lamentamos la nula respuesta de las autoridades estatales. Sí diría yo: señor s ecretario de Salud (Roberto Ramos Alor), inevitablemente va usted a pasar a la historia. ¿Con qué adjetivo? No lo sabemos”.Advirtió que es un “pecado negar la esperanza” y por eso es que seguirán apoyando a los padres de familia de menores con cáncer.“Seguiremos con todos estos padres en el acompañamiento económico y moral; estamos por sus hijos. Reiteramos que la política no existe y asumimos las consecuencias, que pueda haber represalias por apoyar a estos padres y no vamos a permitir que nos amedrenten. A partir de ahora esto queda en manos de Dios y la justicia”, dijo.Comentó que no pueden dar datos sobre cuántos niños han resultado afectados por no recibir el tratamiento adecuado, debido al proceso que está en trámite.Explicó que ante la situación en el sector salud, conocieron una asociación que trabajaba a favor de varias causas y entre éstas, con amparos contra el Gobierno para ayudar a personas y niños con cáncer.“Los contactamos y nunca imaginamos su pronta respuesta, sus ganas y su compromiso de ayudar. El licenciado José Mario De la Garza Marroquín, quien fue el presidente de la Barra de Abogados a nivel nacional y presidente de la asociación civil Renace de San Luis Potosí, envió de manera gratuita un representante para guiarnos en este proceso. Ellos se encargaron de presentar en la zona el primer amparo para que le otorguen su medicamento y atención durante todo el tiempo que sea necesario a un niño”.Fue así como decidieron seguir con el proceso de amparo para 60 niños del Programa de Niños con Cáncer que auspicia AOPAC.