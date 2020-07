Hay oferta de 120 mdd e insumos médicos por avión presidencial: BANOBRAS

Jorge Mendoza Sánchez, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), informó esta mañana que en abril se recibió una oferta para la compra del avión presidencial TP01 por 120 millones de dólares (2 mil 697 millones de pesos) en efectivo y parte en equipo médico.



En conferencia de prensa, el titular de BANOBRAS comentó que por motivos de confidencialidad no puede dar más detalles pero señaló que se sigue con el proceso de compra.



“Como es de su conocimiento, el Presidente de la República nos instruyó a vender las aeronaves que fueron utilizados para transporte de funcionarios públicos en las administraciones anteriores. También nos instruyó a que estas aeronaves en su venta no se malbaratara, es decir, no podemos vender a bajo de avalúo.



“Al respecto les informo que hemos ya recibido ofertas de compra para el avión presidencial y para el avión Gulftream 550, estos aeronaves son reconocidas como las dos de más alto valor en la lista de los aeronaves disponibles para la venta.



“En cuanto al avión presidencial hemos recibido una oferta en abril. Este proceso está en curso. Recibimos una oferta por 120 millones de dólares, que es aproximadamente 2 mil 697 millones de pesos. La oferta es en efectivo y también en parte con equipos médicos, pero por razones de confidencialidad en esta etapa del proceso no podemos dar mayores detalles, pero ténganlo por seguro que lo que estaremos dando a conocer cuando sea posible”.



En Palacio Nacional, el titular de BANOBRAS indicó que en cuanto al Gulftream 550, es un avión que se fabricó en Estados Unidos en 2015 y se recibió un depósito de 2.5 millones de dólares.



“Ya se recibió también una oferta, y se recibió un deposito, ya de 2.5 millones de dólares y también al igual con el avión presidencial, se está revisando la documentación y el estado físico de la aeronave. También por razones de confidencialidad no podemos dar más detalles”, agregó.