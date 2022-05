Hay que alejar a jóvenes de la delincuencia: Sergio Gutiérrez

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, aseguró que a la inseguridad se le debe dar otra dimensión al abordarla, es decir, desde el ámbito social no sólo una “política criminal”."Hay que dar otra dimensión a esta problemática, (...) para que jóvenes que están creciendo y que ven como ideal la delincuencia, ya no tengan esa visión.“Hay problemáticas que tienen que ver con política criminal en las que se está trabajando, pero la parte que nos preocupa a nosotros es el caldo de cultivo de jóvenes, necesitamos que ellos tengan otra oportunidad y no engrosen las filas de la delincuencia, que vean y sientan futuro, en tanto no se haga eso será un círculo vicioso y es lo que estamos tratando de cortar".En este sentido dijo que la dinámica de culpar a alguien sobre lo ocurrido no aporta mucho, sino se debe continuar trabajando por parte del gobierno federal."En un problema de corte, a mí juicio, eminentemente social, hay que esperar y tratar de abonar para que den resultados. Tenemos que dar condiciones para que los jóvenes y los niños no estén en ese caldo de cultivo tan voraz que los lleva a ser parte de la delincuencia".De igual forma dijo que el deterioro en la seguridad en el país y el Estado, tiene muchos años y cambiarlo en un día no se puede, pues se requiere tiempo para modificar la mentalidad. "El tema de la inseguridad se va ir resolviendo poco a poco, se va a ir dando solución, porque 18 años de distorsión tiene que cambiarse en un proceso más profundo".En referencia al homicidio reciente de dos reporteras en Cosoleacaque, dijo que es lamentable y que se debe respetar la libertad de expresión.