Hay que cambiar forma de pensar sobre la discapacidad; nadie está exento: Docente

Esta mañana en la ciudad de Xalapa marcharon personas que participan en los Centros de Atención Múltiple (CAM) de la zona 05 de Xalapa con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora el 3 de diciembre.“La finalidad es conmemorar el Día Internacional de la Discapacidad, es salir de las escuelas, de nuestro confort. Me parece muy bien porque es necesario hacer ver que la discapacidad está presente cerca de nosotros”, comentó Carlos Humberto Méndez Santiago, profesor De Educación Especial en el CAM 55.En la marcha que avanzó desde el Teatro del Estado hacia Plaza Lerdo, acudieron cientos de personas de los diferentes CAM, familias y personas que se unieron en el camino, que fueron acompañados por la Banda de la Escuela Secundaria General “Julio Zárate”.Méndez Santiago manifestó que las personas con discapacidad buscan una mayor inclusión a través de un modelo diferente de un sentido médico a un modelo social, en donde la discapacidad tiene que ser incluida, reconocida a fin de que haya una real inclusión en los medios, en nuestro trabajo, en las empresas, en la escuela.“Que realmente trabajemos en una sociedad con el aspecto político, el económico, el educativo y todas las áreas de nuestra sociedad incluso en nuestras familias para que la inclusión sea verdadera en nuestra sociedad”, añadió.Comentó que no estamos exentos de sufrir alguna discapacidad por lo que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir para mejorar este modelo a un modelo integrador, a un modelo social que nos permita convivir con todos, añadióAsimismo, afirmó que el modelo social les ha permitido identificar tanto aspectos políticos como leyes respecto a la vida de las personas con discapacidad; “de alguna forma al menos en mi servicio yo lo puedo corroborar con las familias cuando les decían; ‘oigan señora, es que su hijo viene con discapacidad puede abortar’ y ellas dijeron ‘no’, eso también es una enseñanza social porque nos impacta. Podemos ver en otros países de Europa por qué ha bajado mucho la discapacidad o la estadística pero por que no los dejan nacer”.