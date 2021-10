Hay resultados contra violencia feminicida en Veracruz, afirma Gobernador

Ante la posible declaratoria de una Tercera Alerta de Violencia de Género para Veracruz, derivada de las desapariciones de mujeres, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que su administración seguirá pendiente de lo que determine la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM).En conferencia de prensa, desde el Palacio de Gobierno, recordó que la admisión de esta petición se dio luego de que colectivos presentaron un amparo y se obligara a la referida dependencia federal a estudiar su solicutud separadamente, pues se pretendía incluirla en la primera alerta por violencia feminicida.“Fue un amparo que logra un grupo, una asociación civil contra la determinación de la CONAVIM, en contra de la Secretaría de Gobernación (SEGOB); en la que la que la solicitud de Alerta de Género, una tercera alerta, había hecho que se acumulara a la primera que tiene Veracruz”, recordó.García Jiménez reiteró que a su Gobierno le importa atender la primera alerta, señalando que se han obtenido resultados positivos al respecto.“En nuestro Gobierno las mujeres van a encontrar un aliado, vamos contra la cultura machista de prevenir a las mujeres, que se oiga claro y lejos, no vamos a permitir agresiones a las mujeres y quien no lo entienda, se la verá con la justicia”, puntualizó.Agregó que no ocurrirá como con su antecesor, que su secretario de Gobierno, Rogelio “N”, supuestamente agredió a su esposa y fue solapado.“Tuvo que llegar otro Gobierno para que se pudiera atender la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), porque el Gobierno anterior, el Fiscal fue un cómplice de ese solapamiento”, dijo.Además, resaltó que para atender las alertas de violencia de género, se han llevado a cabo acciones a través de las instancias vinculadas en las mismas: Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), FGE, Gobierno del Estado, Secretaría de Gobierno (SEGOB) y Secretaría de Salud (SS).“Hemos implementado 18 acciones, con resultados y documentados, reforzamiento de patrullajes, ya con una perspectiva de género; hicimos oficial el protocolo de actuación policial para la atención a casos de violencia de género contra las mujeres, desde el 8 de mayo de 2020”, enfatizó.Enumeró que otra estrategia fue el diagnóstico para localizar los esfuerzos en donde se están viendo que se está atentando contra la vida de las féminas, sobre todo en los once municipios grandes y 47 rurales que comprenden la declaratoria.El Gobernador mencionó que tras una reunión de seguimiento a las alertas, se decidió pedirle a los alcaldes de dichas demarcaciones que informen qué acciones han realizado para atender los mecanismos establecidos por la CONAVIM.“Porque sí han hecho acciones y a partir de ese informe vamos a platicar con los nuevos alcaldes de estos municipios para que superen lo hecho por sus antecesores (…) -los actuales alcaldes- no se han quedado con los brazos cruzados”, aseveró ante los medios de comunicación.