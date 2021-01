Hay sobrepoblación de gatos en zona conurbada de Veracruz: Activista

El abandono de gatos en los últimos meses está generando que la sobrepoblación de estos animales en situación de calle aumente considerablemente, principalmente en la zona de Medellín y parte norte del puerto de Veracruz, señaló la directora de “Protégeme” red de esterilización animal, Guadalupe Delgado Martínez.



Precisó que los reportes de colonias de gatos en fraccionamientos como Colinas de Santa Fe y Sotavento se han incrementado debido a que las gatas pueden tener hasta 5 gestaciones al año, generando un problema de salud.



“Los gatos ya son un tema (serio) de la zona conurbada. Entre más animales haya el problema de enfermedades aumenta así como los problemas vecinales. Me encontré con gente que alimenta a estas colonias de gatos pero no ha tenido dinero para esterilizarlos y una colonia de 5 gatos se convirtió ya en una colonia de 25”, explicó.



“Pupis” Delgado, quien encabezó el rescate de perros y gatos de la llamada “isla de perros” en Alvarado, señaló que están recolectando donaciones y apoyo para la esterilización de felinos callejeros.



Explicó que de esta manera se busca que las colonias de gatos estén controladas y ya no sigan creciendo.



Pidió a las personas que no tienen gatos pero que alimentan a los que están en calle que reporten para que se acuda a esterilizarlos.



“El mayor problema lo tienen los gatos, planeamos la campaña. Empezó como una jornada que la mitad será para gatitos con dueños y la otra mitad será gente que ha donado dinero para esterilizar gatos en situación de calle, hay muchísimas personas que los alimentan”.



La campaña será el próximo 24 enero y quienes deseen reportar una colonia de gatos o bien, ofrecer ayuda para la esterilización, donación y atrapar a los felinos, pueden llamar al teléfono 229 143 91 22.