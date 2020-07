Hay subregistro de casos positivos de COVID-19 en Córdoba, afirma regidora

Hay muchas personas que no se reportan enfermas de COVID-19 ante la jurisdicción sanitaria número 6 como debería ser.



Por esta razón las cifras difieren de la realidad, afirmó la regidora Cecilia Serrano, encargada de la comisión de Salud en el municipio.



"Hay un subregistro de los casos, la gente no está reportando sus enfermos a la jurisdicción sanitaria, están muriendo en confinamiento, en sus casas, mueren abandonados, esos registros no aparecen en las estadísticas", agregó.



La regidora de profesión enfermera dijo que hubo un reporte de colonias que son "foco rojo" pero no es real pues no concuerda con lo que es, hay más casos.



Reiteró que las cifras de la Secretaría de Salud no concuerdan con la realidad pues muchos casos no son reportados por los mismos ciudadanos.



"Nunca vamos a tener la cifra real porque los casos se COVID se siguen multiplicando terriblemente" dijo la edil.



Finalmente reconoció que en el Ayuntamiento de Córdoba hay un sinnúmero de casos positivos y fallecimientos debido a que no sé guardan las medidas de prevención para evitar más contagios.