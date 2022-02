Hay tiempo para aclarar anomalías ante Federación: Gobierno de Veracruz

Las dependencias de Veracruz observadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuentan con 30 días hábiles para solventarlas, una vez que el Estado reciba el oficio de la dependencia federal, por lo que en este momento no se puede hablar de daño patrimonial, aclaró la Contralora General del Estado Mercedes Santoyo Domínguez.En conferencia de prensa que encabezó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, la funcionaria estatal se refirió a los 157 millones de pesos observados, los cuales serán solventados por las dependencias a más tardar por los meses de junio o julio, derivado de los tiempos que marca la ley.“En junio y en agosto, respectivamente el primero y segundo informe se da y ahora en febrero nos da el informe final, tenemos a partir que se publicó, la ASF tiene 10 días hábiles para emitir al Gobernador un oficio para dar a conocer de manera oficial como estamos y contamos con 30 días hábiles para aclarar los 157 millones que no están todavía aclarados y ellos tendrán 120 días hábiles para determinar si son válidas o iniciarán los procesos para determinar si hay responsabilidad de los servidores públicos, pero hasta ahí que se pude determinar si hay o no daño”, expuso.Recordó que de la Cuenta Pública 2020 la ASF realizó 34 auditorías, donde se observaron 157.3 millones de pesos, lo que representa el 13.3 por ciento del total del monto que se ejerció.“El estado de Veracruz tuvo 34 auditorías de la cuenta pública 2020, donde se observaron 157.3 millones de pesos, solamente el 13.3 por ciento del monto fue observado”, dijo al señalar que en este momento no se refiere a daño patrimonial, sino a observaciones.“No quiere decir que son daños, sino que son montos por aclarar de las dependencias; no es un daño patrimonial aún, tenemos un periodo para aclarar eso”, insistió.En ese tenor, Santoyo Domínguez reiteró que Veracruz se ubica en el lugar 20 en montos por aclarar de la cuenta pública, donde además se encuentra en el escaño 13 como la entidad menos observada.“Los montos por aclarar del gasto federalizado, nos vemos todos los estados de la república mexicana, cuáles son los montos por aclarar, estábamos en el lugar número 20, el estado con mayor monto por aclarar es Oaxaca hasta llegar al 20 que es Veracruz con 139 millones de pesos por aclarar, si lo vemos desde otra perspectiva, somos el número 13 de los estados menos observados”, apuntó.Finalmente, reiteró que se trabaja en coordinación con las dependencias del gobierno estatal, para solventar estas observaciones, así como también para asegurar la correcta aplicación de los recursos.“Estamos hablando de un trabajo coordinado, un trabajo en equipo. La Contraloría no es una amenaza, trabaja en coordinación con las dependencias para servir a los ciudadanos, con este trabajo en equipo hemos logrado avanzar”.