Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, da positivo a COVID-19

El gobernador del Estado de Guerrero, Héctor Astudillo, informó que dio positivo al virus COVID-19, a través de su cuenta de Twitter luego de practicarse una segunda prueba.



"A raíz de que sentí algunos síntomas del COVID-19, decidí hacerme el examen correspondiente por segunda ocasión y salí positivo", explicó por medio de un video.



También señaló que está siguiendo algunas recomendaciones médicas y de protocolos.



Asimismo, dijo que seguirá dando atención a las necesidades del Estado de manera virtual.



"Cuiden a su familia, cuiden a los adultos. Pensé que no me iba a tocar a mí y me tocó. Nada grave, no estoy en crisis", dijo.