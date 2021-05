Héctor Yunes se hizo de palabras con simpatizantes de MORENA en Orizaba

El diputado federal, Héctor Yunes Landa, se confrontó con personas de la tercera edad que estaban en el parque Castillo y que le gritaron que MORENA va ganar en la próxima contienda electoral.



Cuando arribó a este parque, justo al mitin de Juan Manuel Diez Francos y donde estuvo el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, los señores que son jubilados y que acostumbran sentarse en este lugar, reconocieron a Yunes Landa y le exclamaron que en la próxima elección ganará Movimiento Regeneración Nacional.



Además, le reclamaron que el PRI no había dado apoyos a las personas de la tercera edad como sucede con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, además que no supo aprovechar el PRI durante 70 años que gobernó.



Estas expresiones molestaron al diputado, quien les aseguró que esta contienda ganará el partido tricolor y que hizo mucho por el país mientras estuvo en el poder.



Pero al ver que las personas le seguían echando en cara las cosas que consideraron que se hicieron mal por parte del PRI, Héctor Yunes dijo que con esa gente era mejor no discutir ni hablar y se retiró.



Las personas siguieron comentando sus inconformidades y aseguraron que ellos sí trabajan y que ahora son pensionados después de muchos años de servicio a diferencia de quienes no dejan los cargos como diputados, senadores, a lo que una persona que estaba ahí, se acercó a cuestionarles cuánto dinero les había pagado MORENA para decir esas cosas, pero la misma población le dijo a este hombre, que esas personas siempre gustan de estar en el parque y que no habían acudido por convocatoria de nadie.