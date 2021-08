Helicóptero de Cisneros tuvo complicaciones al aterrizar, revelan

El helicóptero en el que volaba el personal de la Secretaría de Marina y del Gobierno del Estado de Veracruz tuvo complicaciones al momento de aterrizar, informó el Gobierno del Hidalgo a través de un comunicado.



Fue en el municipio de Agua Blanca de Iturbide donde se suscitaron los hechos y los miembros de la tripulación únicamente presentaron heridas leves y policontusiones.



No obstante, tres miembros de la tripulación de la aeronave fueron trasladados en ambulancia para su valoración detallada, se detalló.



“La tripulación se encuentra visiblemente bien, salvo casos de crisis nerviosa que ya son atendidos por personal paramédico”.



De igual modo, se mencionó que el área permanece acordonada, por lo que hicieron el llamado a la población para no aproximarse a la zona, a efecto de no entorpecer los trabajos y la movilidad de los vehículos de emergencia.



En el helicóptero viajaba el secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros, junto con otros funcionarios, entre ellos, el gerente de CFE División Oriente, Raúl Usla López.



Fue el gobernador de Veracruz, Cuitlahuac García Jiménez, quien inicialmente informó que no hubo pérdidas humanas que lamentar.