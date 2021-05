Henri Noel Bernard Medina asumió dirección del MAX

La rectora de la Universidad Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara, entregó a Henri Noel Bernard Medina el nombramiento de director del Museo de Antropología de Xalapa (MAX) este lunes 3 de mayo, augurándole éxito en esta nueva encomienda y en los retos que habrá de enfrentar en el desarrollo de uno de los recintos museísticos más importantes de Latinoamérica y el mundo.



Durante esta ceremonia celebrada en el Auditorio “Alfonso Medellín Zenil”, autoridades universitarias y personal del MAX otorgaron un reconocimiento a Maura Ordóñez Valenzuela, directora saliente, por su trayectoria, esfuerzo y dedicación, cuyo trabajo puso en alto el nombre del MAX durante los casi ocho años que estuvo al frente.



La Rectora también se sumó a este reconocimiento y le deseó éxito en su nueva etapa, no sin antes recalcar el reto que enfrentó durante su periodo en cuanto al mejoramiento de la infraestructura del museo y la consolidación de la modalidad virtualidad.



Resaltó que al inicio de la pandemia el MAX ya contaba con un recorrido virtual y un catálogo ejemplar en el ámbito de los museos de Arqueología no sólo de México sino del mundo, y un rico acervo para la investigación.



“A ella le tocó la coordinación y consolidación de estos proyectos, toda la modernización y utilización de tecnologías para el museo en donde lo más importante es el patrimonio que resguarda.”



Al titular entrante, quien es egresado de la Facultad de Antropología de la UV, le tocará el reto del regreso a la nueva normalidad, por lo que confió en que muy pronto podrán recibir en sus instalaciones a grupos de niños, turistas y público en general, comentó. Y recordó que en la actualidad el MAX mantiene sus puertas abiertas con un cupo limitado de visitantes y bajo adecuadas medidas sanitarias.



Una nueva página en la historia de uno de los mejores museos



Sobre la trayectoria del nuevo titular, la Rectora comentó el interés mostrado desde su formación universitaria por las colecciones, siendo su tesis de licenciatura acerca de las estelas del Cerro de las Mesas.



En este sentido, dijo estar segura de que su experiencia con las colecciones a nivel mundial y de museos en México, y su acercamiento a los artefactos a partir de técnicas de manufactura, abonará al desarrollo del MAX.



“Es algo que nos hace falta ampliar, hemos trabajado las colecciones a nivel estético e iconográfico, pero muy poco en términos de manufactura e información”.



En tanto, Henri Noel Bernard expresó asumir esta nueva responsabilidad con entusiasmo, seriedad y compromiso.



“Daré mi mejor esfuerzo para continuar resguardando, investigando, difundiendo y enalteciendo las culturas pretéritas que se desarrollaron en el estado de Veracruz.”



Mencionó que, desde su perspectiva, este es uno de los mejores museos de México y del mundo por las piezas que resguarda y espacios, pues cuenta con las mejores colecciones de piezas olmecas de las primeras sociedades complejas desarrolladas en Mesoamérica, cuyo estudio siempre le ha apasionado.



Por su parte, José Luis Martínez, Suárez, director general del Área Académica de Humanidades (AAH), leyó la semblanza del titular del MAX. Destacó que este nombramiento reconoce la idoneidad de su perfil académico, así como su valiosa aportación en el ámbito de la arqueología y la antropología en general.



Henri Noel Bernard es Licenciado en Antropología por la UV, con especialidad en Arqueología, y Maestro en Investigación arqueológica y Doctor en Arqueología, Etnología, Prehistoria por la Universidad Paris I Panthéon–Sorbonne.



Su interés de investigación versa sobre el estudio de huellas de uso y técnicas de manufactura en escultura pétrea, sobre todo de la escultura portátil olmeca.



Asimismo, ha realizado estudios de composición mineral de artefactos arqueológicos, por lo cual su tesis doctoral, titulada “Los hombres de jade. Análisis tecnoestilístico de la escultura portátil olmeca”, resultó un trabajo pionero para el estudio de las colecciones.



También ha colaborado en diferentes estudios de arqueometría con el Taller de Lapidaria del Templo Mayor; con el Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); y con el departamento de Arqueología de las Américas de la Maison des Sciences de L´Homme Mondes, en Francia.



A nombre del personal del MAX, Ixchel Fuentes Reyes expresó su reconocimiento y gratitud a quien fuera su jefa por más de siete años.



“Decimos adiós con gratitud y gusto, sabiendo que va a estar siempre en nuestro corazón; trabajó de forma conjunta y mostró un gran compañerismo y solidaridad, no fue una Directora que llegó a cumplir un periodo, siempre la vimos como nuestra compañera. Por su trayectoria en esta institución, como curadora, trabajadora y Directora, agradecemos sus grandes aportaciones, compromiso, compañerismo y entrega”, subrayó.



En atención a esta distinción, Maura Ordóñez destacó que durante este periodo puso todo su empeño para elevar el nivel de este museo, gracias al apoyo del personal y de las autoridades universitarias.



Por ello, se mostró agradecida con el personal de mantenimiento, jardinería, seguridad, de confianza, administrativo y académico, por haber llevado a buen puerto los proyectos y objetivos planteados.



“Espero haber cumplido con los planes y programas de esta casa de estudios que corresponden al resguardo, conservación, investigación y difusión del patrimonio arqueológico que aquí se custodia”.



Compartió estar satisfecha por sus 40 años de labor en la UV, donde realizó todas las funciones, tanto de guía, servicio social, empleada, curadora y directora.



Atestiguaron este acto, Lourdes Budar Jiménez, directora de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI); y Yamilé de la Cruz Lira López, directora del Instituto de Antropología, así como personal del MAX y autoridades de esta casa de estudios.