Hepatitis C afecta comunidades rurales de Puebla y Veracruz en pandemia

La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, que preside María Marivel Solís Barrera, realizó el foro “Otro virus que atender: Hepatitis C en México”, en el que diputadas y especialistas propusieron acciones para diagnosticar a tiempo y erradicar esta enfermedad.



La diputada federal Solís Barrera destacó que este foro tiene el propósito de dar seguimiento a una serie de actividades para erradicar la hepatitis C en México.



Dijo que existen los tratamientos, lo que es una excelente noticia, en particular en las poblaciones donde se tiene detectada esta enfermedad.



Refirió que en comunidades rurales de la parte alta de Puebla y en Veracruz se han detectado casos de mujeres con hepatitis C, debido a ciertos factores que incrementan la incidencia, por lo que es vital apoyarlas a través de la difusión ya que mucha gente padece esta enfermedad y no lo sabe.



Hepatitis C, problema de salud pública



A su vez, la presidenta de la Comisión de Salud, diputada Carmen Medel Palma, apuntó que la prevalencia e incidencia de la hepatitis C en México es considerada como un problema de salud pública, generadora de gastos catastróficos y con una tendencia ascendente a una tasa de crecimiento anual de alrededor del 10 por ciento.



Aseveró que la pandemia ha impedido la detección oportuna y específica de este padecimiento que se transmite a través del uso de material infectado, como agujas de acupuntura, jeringas, piercing y para elaborar tatuajes.



La hepatitis C es curable, pero para lograr un tratamiento efectivo es necesario la detección oportuna, así como una eficaz intervención médica especializada. “La detección oportuna en el primer nivel de atención es pieza medular para el tratamiento y cura, que permitirá eventualmente que la atención en el segundo y tercer nivel disminuya y se optimicen los recursos materiales”, sostuvo.



Programa nacional de eliminación



Al inaugurar el evento, la diputada Alejandra Pani Barragán dijo que hace menos de un año el Gobierno lanzó el Programa Nacional de Eliminación de Hepatitis C, el cual permite reducir esta enfermedad y mortalidad. “En México las enfermedades relacionadas con el hígado son la cuarta causa de muerte”.

Señaló que este programa permite dar un seguimiento integral a las personas, sin importar si tienen o no seguridad social. “Debemos exhortar a los gobiernos de todas las entidades federativas a que en el ámbito de sus atribuciones implementen medidas que permitan que los pacientes reciban el diagnóstico y tratamiento necesario”.



Hay un subregistro



La diputada Geraldine Herrera Vega comentó que según datos del IMSS, México ocupa el segundo lugar en América Latina, después de Brasil, con 232 mil contagiados, pero con un subregistro porque es una enfermedad silenciosa y contagiosa.



“Pueden pasar varios años para tener síntomas, desarrollar cirrosis o cáncer de hígado, incluso transcurren hasta 20 años, por lo que puede haber 1.6 millones de personas infectadas en el territorio nacional”.



Puntualizó que se deben hacer pruebas a la población de riesgo y aplicar el tratamiento a quienes ya han sido diagnosticados, así como usar el método de microeliminación, que consiste en poblaciones o grupos específicos con factores de riesgo, evitando desperdiciar esfuerzos. “Hay quienes desarrollan otra enfermedad por causa de la hepatitis C, pero al recibir el tratamiento mejora muchísimo su calidad de vida”.



71 millones de personas en el mundo portan este virus



La doctora Nayeli Cointa Flores García, del departamento de gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, indicó que se estima que en el mundo hay aproximadamente 71 millones de personas que viven con el virus de Hepatitis C, y en México alrededor de 600 mil ciudadanos viven con esta infección crónica.



Comentó que este virus es un agente causante de una enfermedad de infección crónica, la cual desarrolla un problema que se asocia con cirrosis hepática, cáncer de hígado y múltiples manifestaciones.



Explicó que se puede contagiar la Hepatitis C a través de la transfusión de sangre, plasma o plaquetas. También, se transmite con el uso de drogas intravenosas cuando se comparten las jeringas, las personas que tienen múltiples parejas sexuales o procedimientos dentales si el material o equipo no está esterilizado, entre otros casos.