Hermano del delegado de la SEV en Zongolica impidió que su auto fuera sanitizado

Un hermano del delegado de la SEV en Zongolica, Marcelo Tepole, se negó a permitir que su vehículo fuera sanitizado y la emprendió a insultos contra el personal que participa en el cerco sanitario que funciona en la entrada del municipio.



Los hechos ocurrieron la tarde de este sábado, cuando esta persona llegó al filtro que se ubica en la pluma y ahí se negó a que su unidad fuera sanitizada.



No contentó con ello, comenzó a insultar a todo el personal que ahí estaba amenazándolos con que su hermano es el delegado de la SEV.



El director de Protección Civil del ayuntamiento, David Flores Betanzo, reconoció el incidente y lamentó que esa persona se comportara de ese modo, pues fue grosero con el personal y las compañeras.



Indicó que este personal realiza un esfuerzo por cuidar a los ciudadanos y no se vale esa actitud.



Dijo desconocer si el hermano del delegado de la SEV se encontraba en estado etílico pues no se le pudo aplicar una prueba de alcoholemia.



Recordó que la aplicación de este cerco ha permitido detectar a personas con problemas respiratorios que han sido canalizadas al IMSS, aunque por fortuna no se ha tratado de coronavirus, sino de otro tipo de padecimientos.