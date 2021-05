Hernández Villalpando “se fue a esconder a San Lázaro”, recrimina Américo

El candidato de la alianza “Va por México” a la Diputación federal, Américo Zúñiga Martínez, aseveró que de llegar a ocupar una curul, no se irá a esconder a la Ciudad de México como lo hiciera su contrincante de MORENA, Rafael Hernández Villalpando.



"El próximo Diputado federal no habrá de irse a esconder a la Ciudad de México. Vamos a trabajar codo a codo con el electorado; vamos a defender el sentimiento de enojo y de frustración que tiene todo el Distrito. Yo seré la voz de los xalapeños que ya no soportan que los precios de la canasta básica sigan en escalada".



El priista aseguró que Xalapa tendrá un representante que sí conozca los problemas de la población y no votarán en reelección por quien nunca se preocupó por los ciudadanos, haciendo referencia a Hernández Villalpando, quien busca la reelección.



“No van a darle nuevamente el apoyo a quien despilfarró la confianza de los ciudadanos y se fue a esconder a San Lázaro, no van a votar por el mismo”.



Para finalizar, comentó que existe temor de que su familia viva en un país dominado por la demagogia, el autoritarismo y donde no se permita vivir a quien piensa diferente.