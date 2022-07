Herpetario de Cosoleacaque busca concientizar sobre protección animal

El Herpetario “Coatlicue” ubicado en el municipio de Cosoleacaque, es el único que existe en la zona sur de Veracruz y actualmente alberga alrededor de 30 especies de serpientes.Este lugar busca concientizar a las personas sobre la protección de estos animales y a los que mantiene en cautiverio es por investigación científica, conservación o fines educativos.Debido a su importancia, este lugar cuenta con uno de los pocos acervos de material genético y bioquímico de serpientes.Biólogos, ambientalistas, e incluso Protección Civil, exhortan a la población a no matar a las serpientes sin importar la especie que sea, ya que se consideran importantes porque mantienen a los ecosistemas naturales equilibrados al controlar las plagas.El director de Ecologia y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cosoleacaque, Manuel Alberto Alor Torres asegura que estos animales son mal vistos por el temor que generan, sin embargo es importante protegerlos ya que en esta zona hay una gran variedad de especies, aunado a que solo atacan si se sienten amenazados."Algunas de las más interesantes aquí son las del género leptospirosis y oxybelis porque son las dos bejuquillas, que son las famosas que dicen que te ven pero tú no las ves porque puedes estar frente a ellas y no darte cuenta que están ahí, porque simulan ser ramas. También podemos encontrar a las nauyacas género Bothrops que este si es de importancia médica, hay muchas historias sobre ellas que pueden parir a todas las otras serpientes, que el macho es el rabo hueso”, explicó.En este Herpetario hay un ejemplar de la víbora de cascabel, considerada legendaria y que habita en esta zona, se trata de la “Crotalus Mictlantecuhtli” con el veneno más potente de todas las cascabel San Pedro Soteapan.Esta especie habita en la sierra, en la selva y en el pantano y se encuentra en peligro por su población, su distribución y por qué las cazan y matan por diversos mitos, cómo que su carne cura el cáncer y su cascabel hace que suene mejor la jarana.“Normalmente las cascabel las representamos más en el desierto, en sitios así pero esta no, esta está aquí en la zona de la sierra, en la selva y pantano. Son animales que se encuentran en un peligro crítico por su población, distribución y porque las gente las mata, y no solo por miedo si no por diversión y aspectos rituales equivocados”, detalló.