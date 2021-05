Hija de Félix Salgado es la candidata de MORENA para gubernatura de Guerrero

MORENA definió que la candidata para la gubernatura de Guerrero es Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio, a quien la autoridad electoral le negó el registro por no cumplir con la ley en materia de fiscalización.



De acuerdo con MORENA, se levantó una encuesta telefónica entre el 29 y 30 de abril para determinar a una nueva candidata, en donde se incluyó a Evelyn Salgado, Nestora Salgado y María de Los Ángeles Núñez.



Según los resultados que presentó esta tarde la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Evelyn Salgado quedó muy por encima de Nestora Salgado; 8-2, respectivamente.



Mario Delgado, dirigente nacional de este partido, señaló que la hija de "El Toro" es la persona mejor posicionada para ocupar la candidatura a la gubernatura de Guerrero.



"Evelyn Salgado es la persona mejor posicionada para ocupar la candidatura a la Gubernatura de Guerrero, así nos confirma nuestra encuesta interna, respaldada por dos encuestas espejo, en la Comisión de elecciones", señaló Delgado.



Este viernes, Félix Salgado Macedonio informó que al mediodía de este sábado sería registrada la candidata de MORENA a la gubernatura de Guerrero ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).



Salgado Macedonio hizo el anuncio en una reunión con sus simpatizantes en Chilpancingo, sin que la dirigencia nacional de MORENA anunciara a la ganadora de la encuesta.



"El Toro" negó que si su hija era elegida como candidata y ganaba la elección sería una "Juanita", porque ella no dejará el cargo para que lo ocupe él. Incluso consideró su regreso al Senado tras la elección.



El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) informó que este viernes a las 00:03 horas, Félix Salgado Macedonio fue notificado de la resolución de la cancelación de su candidatura al gobierno de Guerrero, por lo que tenía 48 horas para nombrar a un nuevo candidato.



El pasado martes, el TEPJF aprobó por mayoría confirmar la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de no permitir que Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Orozco compitan por las gubernaturas por no presentar el informe de ingresos y gastos de precampaña.