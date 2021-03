Hijas de Rogelio "N" salen en su defensa, tras su detención por violencia intrafamiliar

A través de un video, hijas de Rogelio “N”, ex dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, salieron en defensa de su padre luego de que el día de ayer fuera aprehendido tras una orden girada por un juez, acusado de violencia intrafamiliar.



Se trata de Luisa y Viviana quienes a nombre también se hermana menor Victoria, aseguraron que la situación vivida en su familia les afecta directamente y aseguran se trata de una injusticia contra su padre, quien fuera exsecretario de Gobierno en el periodo yunista y aspirante a la diputación local por la vía plurinominal por el PRD.



Por ese medio, acusaron que era por parte de su madre que padecían abusos y maltratos, por lo que desde hace casi dos años ya no viven con ella.



A lo que expusieron sus declaraciones siguientes a la opinión pública.



“Estamos muy dolidas y además, nos sentimos inseguras. Varias veces recibimos amenazas por parte de nuestra madre, la señora Guillermina Alvarado, para que no hiciéramos más pública la verdad de esta pesadilla que nos ha obligado a vivir”. Declaró una de las hijas.



“Estamos seguras que nuestro papá, Rogelio "N", no debe estar en la cárcel, no ha hecho nada para merecerlo”, exclamó Luisa.



Manifestaron que su madre Guillermina Alvarado, nunca volvió a interesarse por ellas desde su separación, asegurando que su madre creó otra vida y familia al volverse a casar, por lo que no tienen ningún contacto con ella.



“Mamá, te preguntamos, con mucho coraje: ¿vale más para ti la política y venganzas, que la vida de tus hijas?



Nosotras no sabemos nada de política, nunca nos ha interesado, solo sabemos que hoy estamos muy tristes, con mucho temor y muy solas porque nuestro papá está en la cárcel.



Por favor, mamá, este mensaje es para ti: déjanos vivir en paz. Vive tu vida y déjanos a nosotros estar con nuestro padre. Lo necesitamos.” Terminan por expresar las hijas de la familia Franco Alvarado.