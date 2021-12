Hijos de “El Chapo” Guzmán son objetivo prioritario del Gobierno: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán –presuntos narcotraficantes– son un objetivo prioritario de su Gobierno pero dejó en claro que si están en territorio nacional le corresponde detenerlos a la autoridad mexicana, porque no se permite que ninguna fuerza extranjera actúe en esa materia.En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que Estados Unidos está en su derecho de emitir una recompensa de 5 millones de dólares para quien proporcione información que lleve a la detención de los hijos del fundador del Cártel de Sinaloa, preso en Estados Unidos.“Es lo que informamos ayer que iban a dar a conocer, esta resolución del Gobierno de Estados Unidos, considerando como delincuentes a esas personas y fijando recompensas. Es una lista de presuntos delincuentes de la venta, tráfico de drogas, en este caso lo que tiene que ver con drogas sintéticas, con el fentanilo”.“Hay una preocupación del Gobierno Estados Unidos porque han perdido la vida muchos estadounidenses, más de 100 mil por el consumo de estas drogas que tomaron esta decisión, no ha habido más que eso”.-¿Después del “culiacanazo” será una prioridad detenerlos?, se le cuestionó en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.- Sí, a todos, no hay impunidad para nadie y no hay como era antes, dos extremos que se presentaban, uno la asociación delictuosa entre la delincuencia organizada y las autoridades, en el caso más representativo es el de García Luna, como la autoridad encargada, responsable de combatir la delincuencia se asocia a uno de los grupos.Señaló que Estados Unidos tiene todo su derecho a actuar, porque se trata de un problema grave de drogas.“En los últimos tiempos la mariguana y la amapola están legalizadas. Ha dejado ya de consumirse, no tiene el mismo mercado en Estados Unidos. Y han venido predominando las drogas químicas, el fentanilo, que son al mismo tiempo muchísimo muy destructivas, dañinas”, dijo.