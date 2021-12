Hipólito Deschamps no se irá impune, advierte próximo Alcalde de Medellín de Bravo

El alcalde electo de Medellín de Bravo, Marcos Isleño, afirmó que no quedará impune el daño que el actual munícipe del PAN, Hipólito Deschamps, ha hecho a la ciudad, por ello, se interpondrán las denuncias necesarias de las irregularidades que se detecten y que arroje la revisión de la Cuenta Pública.Señaló que apenas iniciará el proceso de entrega-recepción pero una vez que entren a la administración habrá mano dura y se acudirá ante el Órgano de Fiscalización para que se interpongan denuncias.“Tendremos que revisar y poner las denuncias correspondientes, que quede muy claro y aprovecho el espacio para comentarles que nuestra administración va a entrar con mano dura. Lo que se percibe que le han hecho al municipio no puede quedar impune, tenemos que aplicar todo el peso de la ley para que pague quien tenga que pagar, todas las denuncias van a fluir por el cuerpo jurídico”.Lamentó que existan adeudos a trabajadores municipales, a la Comisión Federal de Electricidad, al Instituto de Pensiones del Estado y a los proveedores que se encargan de la recolección de basura.Marcos Isleño indicó que la problemática de limpia pública es una de las situaciones que más aqueja a la población.“Tenemos contemplado el tema de rentar vehículos para darle solución a este problema e inmediatamente componer todas las unidades para que ya empecemos el servicio como tal, para no tener que depender de un proveedor, porque ese y la seguridad son los principales problemas, tenemos meses con queja de que la recolección de la basura es intermitente, supongo que dejaron de pagarle al proveedor”.Será a partir de la próxima semana cuando se envíe el oficio para solicitar al alcalde Hipólito Deschamps inicie el proceso de entrega-recepción del Ayuntamiento.