Hipólito hizo gran esfuerzo por Xalapa, asumiré retos que me deje: Ahued

De llegar a la Alcaldía de Xalapa, el candidato de la Alianza MORENA-PT-PVEM, Ricardo Ahued Bardauil, mantendrá su oposición a la instalación del gasoducto en Xalapa, pues dijo que representa un peligro para la ciudadanía al ser para uso industrial.



En el arranque de su campaña, en la calzada Luz del Barrio, recordó que desde que fue Diputado local rechazó dicho proyecto que pretende transportar gas natural desde Emiliano Zapata hasta Coatepec pasando por la capital del Estado.



"Un gasoducto en las condiciones en que se dio el permiso, por no pagar el derecho de paso de servidumbre por la parte lateral para llegar a Coatepec, y pasarlo por el centro con los peligros y riesgo que representa porque es una construcción para zonas industriales", alertó acompañado de las diputadas local, Rosalinda Galindo Silva y federal, Dorheny García Cayetano.



Previo a su recorrido por la colonia Olmeca, en la que su equipo de campaña y habitantes de la zona le dieron un cálido recibimiento, refrendó que este proyecto, por el que en su periodo de legislador veracruzano fue amenazado por la empresa que lo impulsa, no cumple con la Ley.



"Está claro que la Ley dice que las tuberías industriales no pueden pasar por escuelas, iglesias y pasa por escuelas, iglesias y zonas densamente poblada. Entonces nos vamos a oponer, porque no podemos poner en riesgo a la ciudadanía", insistió el abanderado de la coalición Juntos Hacemos Historia en Veracruz.



Por otro lado, cuestionado sobre la solicitud que hiciera un exaspirante a regidor al Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), para que anule la planilla registrada a la Alcaldía de Xalapa, dijo que buscará dialogar con él y todos los que se sientan inconformes y tengan que dar sus opiniones al proyecto que encabeza para la capital.



"Tenemos que dialogar porque tenemos que sumar esas voces que tienen un razonamiento muy personal, lo compartamos o no, pero vamos por un proyecto de unidad total", manifestó el candidato oficialista bajo la sombra de un árbol dadas las altas temperaturas que se registran en la ciudad desde tempranas horas.



Además evitó señalar si la administración actual, a cargo de Hipólito Rodríguez Herrero, también emanado de MORENA, le quedó a deber a los capitalinos, refiriendo que él prefiere ver hacia adelante, esperando que al terminar su mandado, en caso de ser electo, lo recuerden sin señalamientos.



"Se hicieron grandes esfuerzos en esta administración; sin embargo yo asumiré los retos que en este relevo de Gobierno tendremos que asumir, no es lo mío mirar hacia atrás, sino hacia el frente y responderle a la gente, no me veo llegando, me veo saliendo y no quiero que se me hagan señalamientos o críticas", expresó.



Dijo que es importante la participación ciudadana para ayudar a observar la inversión de los recursos públicos y para resolver los problemas vitales que hay, y al respecto sostuvo que se requieren 750 millones de pesos para colectores pluviales, mil 800 millones para mejorar la vialidad e inversiones para mejorar el suministro de agua potable.



Sobre las preferencias electorales que lo ubican en el primer lugar, señaló que prefiere no prestar atención a dichos sondeos, sino a los resultados el día de los comicios el 6 de junio.



"A la única que le hago caso es el día que la gente sale a votar con la esperanza de estar revisando como se comportan las cosas, todos tienen el derecho y la posibilidad, no voy porque venga sobrado, vengo con humildad a atender a la gente, ganarme su confianza, que crea en el proyecto", precisó.