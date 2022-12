Hipólito no quiere que revisen las obras que dejó en Xalapa; intentó ampararse

El académico y exalcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, intentó ampararse en contra de la revisión al gasto en obra pública que implementó el actual Cabildo presidido por su correligionario, Ricardo Ahued Bardahuil.El morenista interpuso un juicio de amparo ante un juzgado federal, en contra de actos de los integrantes del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz y otras 15 autoridades, mismo que fue desechado de plano por improcedente.“(…) Se advierte que se actualiza la causa 21 de improcedencia (…), pues con los actos reclamados emitidos en un procedimiento no se están violando derechos sustantivos, ni se trata de violaciones formales o adjetivas en grado predominante o superior”, determinaron autoridades judiciales.Cabe señalar que el periodo del exalcalde, quien gobernó Xalapa en el periodo 2018 a 2021, generó críticas respecto al uso de los recursos públicos, lo que motivó a realizar una revisión a fondo de los contratos.El pasado 17 de enero del año en curso el actual Cabildo aprobó que Ahued Bardahuil y Cecilia Leyla Coronel Brizio, Síndica Única, respectivamente, en representación del Ayuntamiento, suscribieran un contrato con un despacho:“(…) que revise, analice y verifique la documentación que se integra con motivo de la entrega-recepción 2018-2021, así como la emisión del dictamen respectivo, en conjunto con la Comisión Especial conformada para tales efectos”.Posteriormente, tras revelar que se detectaron irregularidades en la contratación de luminarias, en febrero de este año Ahued Bardahuil afirmó que, de haber responsabilidades de la administración anterior, se presentarían las denuncias correspondientes."Si hubiese que hacerlo se tiene que hacer (denunciar); si no caeríamos en un delito de omisión y no lo vamos a hacer, esa es una obligación, es un patrimonio de la sociedad, no somos tolerantes a la corrupción y si hubiera que presentar las denuncias correspondientes se van a hacer, no quedaría de otra porque sería un daño para la población de Xalapa", dijo ante medios de comunicación.Además, en la revisión a las Cuentas Públicas de 2021, mismas que continúan en proceso de revisión por parte del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), se detectó un presunto daño patrimonial de 42 millones de pesos.Los recursos observados todavía pueden ser solventados, ya que el Congreso del Estado no aprobó los informes y concedió un plazo de 3 meses al órgano fiscalizador para realizar una nueva valoración a sus resultados.El ORFIS reportó 15 observaciones de carácter financiero con presunto daño por un monto de 30 millones 81 mil pesos, más otras 17 en la obra pública por un saldo de 11 millones 969 mil pesos, exponiendo anomalías en los procesos de adquisición de insumos para la Policía Municipal de Xalapa; desorden generalizado en los procesos de licitación para diversos insumos, así como deficiencias y sobrecostos en cuanto a la obra pública revisada.