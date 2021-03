En marzo, mes de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Mónica Ponce presentó su agenda “Historias de Mujeres que Trascienden”, ilustrada con fotografías de su autoría, seleccionadas del archivo, creado a lo largo de años, con más de 500 fotografías de mujeres captadas en diversas zonas de la Entidad. Algunas en playas, en ríos, en el bosque, espacios en que ellas se sienten libres.



Mónica Ponce nos cuenta los motivos, atrás de la producción de esta novedosa agenda que amplía su cobertura de marzo del 2021 al mes de febrero del 2022. En que cada imagen forma parte de una historia. Y nos comparte la historia de “Soltando”.



“Enorme es la responsabilidad que soporta el sector médico de nuestro país, en medio de esta crisis sanitaria en que todos ellos dan su mejor esfuerzo. Tal es el caso de una joven doctora, con más de un año involucrada laboralmente en la atención a pacientes COVID-19, personaje de la foto “Soltando”, ella forma parte de un equipo que participa activamente con pacientes, sin importar que sea sábado o domingo, de día o de noche. La invité a participar, aceptó con tal empatía en la sesión, que se soltó, se conectó con el mar, la arena, un tronco viejo tirado en la playa, tan liso de haber sido pulido por tanta sal que lo ha cubierto. Como resultado surgieron varias imágenes con enorme sensualidad, que cuentan una historia, de un momento de relajación, en que ella se dio el tiempo para soltarse. De ahí el nombre 'soltando'”.



“Como esa historia, abundan varias más, como la que ilustra la portada, son los labios de Lou Prieto –reflexiona Mónica y nos dice- en este momento de encierro muchas se olvidan de su sensualidad. Ella me pidió una foto que luzca sus labios, imagen en la que quise mostrar que las mujeres son sensualidad, estamos un poco desconectadas, por la pandemia, de nuestra sexualidad.”



“Este encierro nos ha pegado y más, a las mujeres, se nos ha generado mucha ansiedad, depresiones hasta en mujeres jóvenes. Muchas de las modelos, en cada sesión se relajaron, se conectaron con la naturaleza, soltaron sus miedos, sus temores a la pandemia, vamos a oxigenarnos... y nos oxigenamos” explica sonriente.



“Historias de Mujeres que Trascienden” es el nombre de la agenda, con imágenes seleccionadas de un archivo de cientos de ellas, captadas por Mónica Ponce en distintos lugares de la Entidad, trabajo que pretende visibilizar el trabajo, el quehacer de mujeres, el cómo afrontan la pandemia. La fecha del 8 de marzo es oportuna, pues conmemora el Día Internacional de la Mujer, fecha establecida inicialmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1975, como Año Internacional de la Mujer. Posteriormente, en 1977, se invitó a los Estados a declarar, conforme a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.



Fabiola Aranza Muñoz fue la presentadora de la obra, habló del quehacer fotográfico de Mónica Ponce, antes de darle la palabra, momento en que la autora presentó, una por una, a las modelos, para entregarles una foto, personal, de las 13 que ilustran la agenda.



“Cada imagen guarda una historia detrás; Lorena Bonilla escogió su estudio, lugar en que, cuando pinta, se quita la piel, espacio que cuenta muchas cosas de ella. Como otra foto en que la modelo monta a caballo, ella equinoterapista, profesional que trata de perfeccionarse en la equitación, la imagen fue tomada en un atardecer, con un poco de neblina.”



Para celebrar la presentación, se ofreció un brindis, ocasión en que la autora compartió sus experiencias en las sesiones de las fotos, lo que querían contar cada una de las participantes. Eso sí, todos con sana distancia.



Entre las numerosas asistentes, en la sana distancia, dispersas por todo el local de Picrecha By Lou, Rosa María Garrigos, Austria Blanco, la estimada pintora Blanca Vargas, Carla Lavarrera, Juana María Toríz, la creadora Lorena Bonilla, entre otras.



La agenda “Historias de Mujeres que trascienden” se podrá adquirir en Picrecha By Lou, en Las Ánimas, en Orquideas Violetas, de Facebook; además también se puede solicitar al 228 179 5390, por Whatsapp.



Parte de la venta de esta agenda 2021-2022 será destinada a la Asociación Civil Mujer Corazón de Jade, creada para apoyar a mujeres y niñas de las zonas serranas de la Entidad. Cabe mencionar que la producción de “Historias de Mujeres que Trascienden” fue responsabilidad de los jóvenes emprendedores que forman parte de Artcraft.