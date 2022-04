Histórica y patriota, resolución de la Corte sobre Ley Eléctrica: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un triunfo histórico, patriota, que demuestra que hay un verdadero Estado de Derecho, el fallo de la SCJN que declaró que es constitucional la Ley de Industria Eléctrica impulsada por su gobierno.“La resolución de la SCJN, de declarar constitucional la Ley de la Industria Eléctrica, fue una decisión histórica, patriota, en beneficio del pueblo de México, en beneficio de la nación”.En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Presidente López Obrador dijo que está “feliz” y más tranquilo porque con la decisión del máximo tribunal de justicia salvamos a la CFE y su administración garantizará que no aumente el precio de la luz.“No queríamos hablar mucho de la importancia de que la Corte resolviera sobre este asunto, porque sabíamos de la trascendencia y lo que le interesaba al grupo que estaba abusando del marco legal que se construyó durante el periodo neoliberal para destruir a la CFE y tener como rehenes a todos los consumidores mexicanos de energía eléctrica, para hacer jugosos negocios para lucrar. Se reparó el daño ayer para que en el futuro no haya abusos de aumentos en las tarifas de la luz. Por eso estoy muy contento”.El Mandatario dijo que con las hidroeléctricas se producirá energía limpia y más barata porque del 3 por ciento de producción se pasaría de inmediato al 10 por ciento y con el plan de modernización de esas plantas llegar hasta el 20 por ciento de generación de energía limpia.“Tres veces más de lo que producen las empresas particulares que sólo usan de pantalla de que les importa la energía limpia. Mentira. Porque no se produce ni el 10 por ciento con eólica y solar, todo lo demás es energía que producen las particulares con gas”.