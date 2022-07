Historietista xalapeño busca recursos para producir libro de tiras cómicas

El historietista xalapeño Pavel Ortega lanzó la preventa de su libro recopilatorio de tiras cómicas que ha venido produciendo desde el 2020, con el inicio de la pandemia de COVID-19.Indicó que el objetivo es comercializar 300 ejemplares, cuyo costo será de 220 pesos, pudiendo hacer envíos a toda la República Mexicana."Este trabajo surgió después de que yo llevaba varios años produciendo novela gráfica pero al cerrarse los eventos y las ferias de libros, ya no pude ir a vender mis libros y tuve que empezar a producir estas tiras cómicas", explicó.Ortega, quien dijo ser autodidacta en este oficio, detalló que el libro tendrá 280 hojas a color, parcialmente inéditas porque muchas pueden ser vistas en su página de Facebook "Dankakomiks"."A partir de ahí ya se han vendido alrededor de 85 libros pero necesito vender 300 para poder costear la impresión. Va a ser un tiraje de mil ejemplares y hasta donde yo sé no se ha producido en Xalapa un libro recopilatorio de tiras cómicas de estas características", puntualizó.Explicó que el material editorial narra la historia de Nina, una niña que tiene un hermano llamado Dondó, a quienes les tocó vivir en la época del Coronavirus. A lo largo del libro hablan de temas de actualidad, series de televisión, juguetes, comida chatarra interactuando también con los personajes que venían en los empaques, que tras las nuevas normas de etiquetado de productos debieron eliminarse."La reflexión es hasta qué punto los adultos somos un punto o un punto a seguir", dijo en la entrevista al lamentar que en Xalapa no se vea a la producción de cómics y la animación como un trabajo, lo que ha obligado a muchos a irse a otras ciudades como Guadalajara, donde ha habido mayor auge y aceptación".