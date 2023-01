Hombre atropella y mata a su ex pareja, en Papantla

Tras atropellar y dar muerte a su ex pareja la tarde de este martes, un sujeto intentó escapar pero se salió del camino y chocó contra un árbol, tras lo cual casi fue linchado a golpes por varias personas, hasta que prácticamente fue rescatado por elementos de Seguridad Pública Municipal que procedieron a detenerlo.Reportes del caso apuntan que el sujeto, identificado como Manuel, embistió con su camioneta a la joven Yazmín Vázquez Pérez, de 29 años, con domicilio en la localidad Pueblillo, cuyo cuerpo inerte quedó tendido sobre el pavimento de la calle 16 de Septiembre.Tras ello el conductor intentó escapar por la carretera El Chote-Pueblillo a alta velocidad en su unidad, una camioneta Chevrolet Silverado, color blanco, con placas KAS-715 de Minnesota, Estados Unidos, pero se salió del camino y chocó contra un árbol de naranjo.El vehículo quedó destrozado en la parte frontal y el conductor sufrió lesiones, pero, además, varias personas que se percataron del suceso lo intervinieron y golpearon, hasta que llegaron elementos policiacos, quienes procedieron a detenerlo.El presunto homicida fue conducido a la comandancia de la Policía Municipal, a disposición de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Octavo Distrito Judicial, con sede en esta ciudad.Una versión extraoficial señala que el sujeto fue por su ex pareja, pero cuando ya iban a bordo de la camioneta surgió una fuerte discutir y ella intentó bajar, pero él no lo permitió y la joven habría decidió lanzarse de la unidad en movimiento.Tras ello, Manuel Sánchez se echó de reversa y la camioneta pasó por encima de la joven, por lo que a la llegada de los cuerpos de emergencia nada pudieron hacer por salvarle la vida, pues ya no presentaba signos vitales.