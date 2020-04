Hombre cae de 15 metros de altura a río Xochiapa, en Xalapa

Un hombre que recolecta flores y tierra a orillas del río Xochiapa, que conecta con el río Sedeño, cerca de la colonia Manantiales, sufrió una caída de aproximadamente 15 metros a dicho afluente.



Debido a la fuerte lluvia que cayó no pudo salir y comenzó a gritar pidiendo auxilio. Vecinos del lugar fueron a ver lo que sucedía y al no poder ayudarlo llamaron al 911, solicitando auxilio.



De inmediato fueron movilizados al lugar elementos del Escuadrón Nacional de Rescate, al mando del su director Ingeniero Vicente Leyva, personal de Protección Civil municipal de Xalapa y Seguridad Pública.



Coordinados los grupos lograron rescatar a Rogelio David Gómez Méndez, de 26 años, vecino de la calle Josefa Ortiz de Domínguez, número 13 de la colonia Independencia.



El hombre rescatado no presentaba lesiones solo se encontraba con hipotermia. Fue atendido por los paramédicos de Escuadrón Nacional de Rescate y trasladado a su domicilio.