Hombre con cáncer se habría contagiado de coronavirus en Clínica del IMSS, en Veacruz

Familiares de Juan Pedro Ortiz Martínez, un paciente con leucemia internado en la Unidad Médica del Alta Especialidad (UMAE) número 14 del IMSS, en la ciudad de Veracruz, denunciaron que el hombre de 36 años se habría contagiado de COVID-19 dentro de la Clínica, donde permanece desde enero pasado.



Por esto se manifestaron afuera del hospital este miércoles, para exigir que Juan Pedro no sea trasladado al área designada para los enfermos de coronavirus y se quede en el piso de oncología hasta que se confirme si es positivo, pues de no estarlo, lo pondrían en riesgo.



“Queremos que a mi hijo no la suban a sexto piso, que ahí no están seguros, le van a tomar estudios, sospechan que tiene el virus pero no están seguros, él está aquí por cáncer, no por el virus, les pido, les suplico que me ayuden a que mi hijo no suba a sexto piso, por amor de Dios, se los suplico”, dijo entre lágrimas Margarita Martínez, madre del paciente.



Con pancartas pidieron ayuda al Gobierno del Estado y denunciaron que no se cuenta con medicamentos, además de que desde el inicio de la contingencia no les dan información oportuna sobre su familiar.



Según señalan, ya estaba por recuperarse en el tratamiento que lleva por cáncer, cuando les informaron que se habría contagiado del COVID-19.



“Entró desde enero, decían que ya estaba casi recuperado y ahora nos salen con esto, no es posible, ayuda por favor. Allá en el sexto piso, igual en el quinto piso, es donde están todos los contagiados por eso sospechan, no saben”.



Los familiares del paciente de la UMAE 14, ubicada en la avenida Cuahtémoc del puerto de Veracruz, realizaron la manifestación.