Hombre denuncia “intento de homicidio” por supuestos trabajadores de CFE

El ciudadano Daniel Orozco Cervantes denunció públicamente que este miércoles fue víctima de un presunto homicidio en grado de tentativa en la localidad de Corral Falso, Veracruz.“Pido la intervención al gobierno y que esté enterado de lo que pasa en Emiliano Zapata, tenemos miedo”, dijo.“Le pido al Secretario de Seguridad Pública que determine, me apoyen y me resguarden porque tengo miedo, vean la calidad (sic) de las agresiones”.En conferencia de prensa señaló que los hechos ocurrieron en su domicilio, cuando se percató que tres personas estaban violentando su propiedad, quienes manifestaron ser personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de la zona Xalapa.Orozco manifestó ser dueño de la constructora Megatechados, misma que estaba siendo violentada por las siguientes personas: Antonio “N”, José “N” y Martín “N”; quienes al pedirles que se retiraran lo amenazaron y agredieron verbal y físicamente.Daniel Orozco expresó que el martes 18 de enero, cerca de las 8:00 horas, se percató de que Antonio “N” se encontraba dentro de su domicilio, por lo que incurrieron en el delito de allanamiento de morada.“Le solicité que se retirara, por lo cual me empezó a agredir sacando de su camioneta marca Chevrolet color arena, un machete y navaja, con la cual me empezó a amenazar de muerte. Me dio un machetazo y me golpeó, pude correr para que no atentara contra mi vida”, narró.Asimismo, vecinos de la localidad de Corral Falso solicitaron al Congreso del Estado de Veracruz la destitución del agente municipal Christian Adrián Barragán Domínguez, por su mal actuar en su función, pues no atendió el lamentable caso y amenazó a los ciudadanos Orozco Cervantes y Rizo Reyes que recabaron firmas para la separación de su cargo.“Somos amenazados por el agente municipal y su papá, gente municipal de Corral Falso. Ayer nos amenazaron y no están actuando como buena autoridad” expresó Oliverio Rizo Reyes, habitante del municipio.