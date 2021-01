Hombre mató a su esposa e hijo de 5 años con ácido, en Minatitlán

Un hombre asesinó a su esposa y a su hijo de 5 años, presuntamente utilizando ácido, al interior de su hogar, en el fraccionamiento Soto Inés, en Minatitlán.



De acuerdo con informes oficiales, Jibraham Farid “N” habría llegado bajo los influjos de alguna droga y, tras una posible pelea con su esposa Grettel “N”, la asesinó a ella y a su hijo de 5 años, para luego prenderles fuego en uno de las habitaciones.



Posteriormente, el hombre se quitó la vida y cayó encima de su familia, por lo que también su cuerpo se calcinó.



Al parecer, los hechos ocurrieron desde el viernes pasado, pues Grettel “N” no se presentó a trabajar. La familia se preocupó al no tener noticias de ella y acudieron el sábado a la casa, donde encontraron los cadáveres de las tres personas.



Cabe señalar que la tarde del sábado había circulado la versión de que la familia había muerto accidentalmente al intoxicarse con el humo del incendio; sin embargo, la casa no resultó dañada, por lo que extraoficialmente se dijo que se utilizó ácido para quemar a las víctimas.



Según la versión de los vecinos, Jibraham Farid “N” se caracterizaba por ser violento y consumir drogas.