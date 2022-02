Hombre muere atropellado por automovilista que se dio a la fuga, en Veracruz

A la altura de la colonia Valente Díaz, sobre la carretera federal Veracruz-Xalapa, en el municipio de Veracruz, un hombre perdió la vida atropellado por un automóvil no identificado, cuyo conductor se dio a la fuga.Esto se dio este viernes cuando Christopher M. D. O., de aproximadamente 35 años de edad, cruzaba el carril de norte a sur de la carretera federal Veracruz-Xalapa esta madrugada.El hombre presuntamente acaba de salir de un bar y se encontraba en estado de ebriedad.Al pasar sin precaución lo impactó un carro no identificado y huyó a toda prisa, al tiempo que otro automóvil, ahora guiado por una mujer también lo atropelló, sin embargo, se quedó en el lugar.Testigo del accidente reportaron al teléfono de emergencia del 911, pidiendo la presencia de los cuerpos de emergencia y seguridad.Los paramédicos de Cruz Roja, acudieron al punto y corroboraron que el peatón ya no contaba con signos vitales por las fracturas internas.El personal de la Guardia Nacional y Policías Estatales acudieron y abanderaron el sitio para evitar que otro vehículo le pasara por encima.Laura Olivia B. L., de 37 años de edad, conductora del automóvil, marca Nissan, tipo Tiida, de color blanco, el cual presentaba daños en el frente quedó en calidad de detenida y fue presentada ante la Fiscalía investigadora para que respondiera por lo sucedido.Servicios Periciales y Agentes de la Ministerial se apersonaron para proceder con las diligencias del caso, asegurar indicios y realizar el levantamiento del cuerpo que fue depositado en el Forense de Boca del Río para la autopsia de rigor.La Fiscalía investigadora dio entrada a la carpeta de investigación número 800/2022 por el delito de homicidio culposo en contra de quien resulte responsable.